Nominato il Rup per la sistemazione del canale "Boccadifalco"

L'Amministrazione Comunale ha incaricato un funzionario tecnico come RUP degli Interventi di manutenzione canali di Maltempo a salvaguardia del c.a. di Palermo, per l'eliminazione di detriti, vegetazione spontanea e sistemazione degli argini lungo il canale "Boccadifalco"; progetto che fin dall’inizio della nuova consiliatura, mi sta nel cuore e che nel corso di questi 15 mesi di attività ho più volte attenzionato l’esistente problema agli uffici preposti e competenti. Lo stesso RUP, farà al più presto un sopralluogo lungo il sito oggetto dell'incarico, per prendere visione dei luoghi e rendersi conto di quali azioni intraprendere al fine dell'eliminazione delle problematiche che riscontrerà in tale occasione. In seguito si provvederà al più presto a progettare tali opere e quantificare la spesa occorrente. Mi ritengo soddisfatto e sono contento della scelta di questa amministrazione, certo che attraverso questa figura esperta, il canale di Boccadifalco tornerà a splendere.

Il Consigliere Comunale Antonino Abbate