Il pellegrino canadese, quei 1.200 chilometri a piedi, l'incontro col sindaco di Bagheria

Nei giorni scorsi Serge Carazato è stato ospite a Palazzo Butera. Si tratta di un pellegrino dei cammini Francigeni di passaggio nella città delle ville per la tappa di Bagheria. Il comune di Bagheria ricade infatti nella zona interessata dal passaggio della regia trazzera che ricalca il tracciato storico di una delle vie tardoantico-medievali che transitava da Palermo verso Messina risalendo la cime delle Madonie, dei Nebrodi e dei Peloritani, per collegare i centri di controllo tardoimperiali prima, bizantini, arabo e normanni poi. Il pellegrino è stato accolto dal sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli che ha voluto fargli dono della marmellata di arance amare, realizzata con le arance raccolte lungo i due corsi principali della città.

Carazato, di nazionalità canadese, ha percorso circa 1.200 chilometri e nel corso del suo pellegrinaggio ha fatto tappa a Roma, Brindisi e Santa Maria Di Leuca. Dopo aver visitato il palazzo e fatto alcune foto, il pellegrino ha ricevuto la pergamena per la tappa bagherese con sopra scritto che aveva raggiunto il percorso più di 100 chilometri e il cammino che ha fatto è quello che prevede appunto la tappa bagherese.

La Via Francigena, Francisca o Romea, è parte di un fascio di percorsi, detti anche vie romee, che dall'Europa occidentale, in particolare dalla Francia, conducevano nel Sud Europa fino a Roma proseguendo poi verso la Puglia, dove vi erano i porti d'imbarco per la Terrasanta, meta di pellegrini e di crociati.