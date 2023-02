Camporeale, oltre 150 studenti a lezione di sostenibilità

Una scuola sostenibile per formare futuri cittadini e lavoratori rispettosi dell’ambiente. Se n’è discusso ieri a Camporeale nell’istituto comprensivo Leonardo Sciascia nel corso del convegno “Sostenibil... Mente – Pensa Sostenibile” promosso dall’associazione Eccellenze a Camporeale. Sono emerse diverse proposte da parte degli enti che hanno partecipato, ad esempio per garantire trasporti green alla scuola e intensificare il rapporto con le aziende e offrire agli studenti l’opportunità di imparare a lavorare nel rispetto del proprio territorio.

L’evento si è svolto in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, e ha coinvolto l’intera popolazione studentesca di Camporeale, Roccamena e Grisì con oltre 150 studenti. Presenti tra gli altri il dirigente scolastico Benedetto Lo Piccolo e diversi rappresentanti del mondo dei servizi pubblici locali del comprensorio. Salvatore Pisciotta, presidente dell’associazione che ha organizzato l’incontro, si è detto “soddisfatto e orgoglioso per il lavoro svolto e per aver ricevuto il patrocinio della Presidenza della Regione siciliana. Allo stesso modo siamo davvero felici di aver ricevuto una chiamata dal Quirinale in cui un funzionario ci ha mandato i saluti e i complimenti, oltre che augurarci un buon lavoro da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Adesso proseguiremo l’attività cercando di mettere in pratica tutte quelle proposte e suggerimenti emersi nel corso dei lavori per garantire agli studenti una serie di servizi e opportunità che possano aiutarli a comprendere i processi fondamentali di sviluppo sostenibile”.

Per il dirigente scolastico, Benedetto Lo Piccolo, “è stata la dimostrazione di come scuola e terzo settore possano collaborare con successo. Siamo grati all’associazione “EC” e in particolare Pietro Regina, perché la scuola prenderà spunto da questo primo incontro per avviare una serie di progetti basati sulla sostenibilità. Per realizzare ciò avvieremo una cooperazione con la Srr e il Dipartimento Stebicef dell'Università di Palermo guidato dal professor Arizza con cui realizzeremo una serie di attività laboratoriali a scuola che consentiranno di comprendere i processi da attivare per realizzare gli obiettivi della sostenibilità”.