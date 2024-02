Al via i lavori di trasformazione dell'ufficio postale di Campofiorito. Lo fa sapere Poste Italiane attraverso una nota. "La struttura - si legge - è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Bisacquino in via Decano De Vincenti, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, e dotato Atm Postamat operativo h24".

La sede di via Papa Giovanni XXIII infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15 mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

"La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Campofiorito - si legge nella nota - avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Per la gestione dei nuovi sportelli unici e dei relativi servizi, Poste Italiane ha avviato un piano formativo mirato per i propri dipendenti con la previsione in Sicilia di oltre 4mila ore di corsi dall’inizio dell’anno. Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”), nella sede di Campofiorito i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere carta d’identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro. Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per metà febbraio, l’ufficio postale di via Papa Giovanni XXIII tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari".