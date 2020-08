Operazione della guardia di finanza a Campofelice di Roccella: sequestrate due cisterne e 4.500 litri di gasolio agricolo. In azione gli uomini del comando provinciale di Palermo, nell’ambito di un’attività di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti. Denunciato un uomo, ritenuto responsabile per le violazioni delle norme sulla sicurezza antincendio.

In particolare le fiamme gialle della Tenenza di Cefalù, con l’ausilio dei militari in forza al Gruppo di Termini Imerese, durante quella che sembrava una normale attività di controllo economico del territorio, hanno proceduto al controllo di una azienda operante nel settore della produzione e vendita di piante e fiori, a Campofelice di Roccella.

"Nel corso del controllo - dicono dalla guardia di finanza - sono state individuate due cisterne (una metallica avente capacità di 9 mila litri e un’altra in materiale plastico - polivinilcloruro - di mille litri) contenenti complessivamente oltre 4.500 litri di gasolio denaturato, nonché una pistola erogatrice e un contalitri, installati nonostante l’azienda fosse priva del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per questo motivo i militari hanno proceduto a sottoporre a sequestro penale le cisterne e il gasolio e a deferire il legale rappresentante dell’impresa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese per violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti".