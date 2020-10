Campofelice di Roccella, sequestrati 52 mila articoli per fumatori

I finanzieri della Tenenza di Cefalù hanno sequestrato in un negozio gestito da un uomo di nazionalità cinese a Campofelice di Roccella oltre 52 mila articoli per fumatori. Si tratta di cartine e filtri per le sigarette che erano "illecitamente detenuti e posti in vendita senza l'autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché in completa evasione d’imposta", dicono dalla Finanza. Il blitz si inquadra nelle operazioni finalizzate a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti.

"I prodotti, privi dei titoli autorizzativi e per i quali non è stato effettuato il pagamento delle accise, erano messi in vendita ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello praticato dai rivenditori autorizzati, con evidente distorsione del mercato legale - dicono dalla guardia di finanza -. I militari hanno quindi provveduto a contestare al titolare dell’attività la violazione della legge 407/1942 (vendita di generi di monopoli senza le prescritte autorizzazioni) che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 5 mila euro sino ad un massimo di 10 mila euro, nonché la segnalazione alla competente Agenzia Dogane e Monopoli per l’eventuale applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale".