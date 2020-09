Con la sua auto trascina un cane legato a una corda: bloccato da una donna e denunciato

Ha trascinato per qualche metro un cane legato a una corda che usciva dal finestrino anteriore dell’auto per poi fermarsi non appena una donna, assistendo alla scena, è riuscita a bloccarlo. E' successo nel Palermitano, vittima Kiko, un giovane cagnolino padronale lasciato libero di vagare nel Comune di Campofelice di Roccella.

L'automobilista è adesso indagato per maltrattamenti e l’Oipa presenterà una denuncia per tentativo di uccisione, costituendosi parte civile nel processo e presentando al sindaco istanza per divieto di detenzione di animali nei confronti dell’autore del fatto.

"Per fortuna, anche se molto spaventato, le sue condizioni non erano gravi, le lacerazioni e le ferite da sfregamento che sugli arti erano superficiali - spiega Tiziana Licciardi, delegata dell’Oipa di Campofelice di Roccella - Il conducente dell’auto l’ha lasciato andare non appena le urla della donna testimone del fatto gli hanno intimato di fermarsi". L’uomo è stato identificato e denunciato. Tra una decina di giorni, i volontari dell’Oipa porteranno Kiko a un controllo veterinario per verificare il miglioramento delle sue condizioni di salute.

