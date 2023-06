Campo accoglienza ragazzi ucraini a Terrasini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dall’1 al 15 Luglio, presso i locali dell’oratorio di Terrasini si terrà il Campo scout “Costruiamo un nodo di fratellanza”, campo di accoglienza che verrà coinvolti 8 ragazzi/e del Gruppo Scout Terrasini 2 e 30 ragazzi/e scout provenienti da tutta Ucraina. Il Gruppo scout Terrasini 2, facente parte dell’associazione AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) è costituita da 8 Capi Adulti e da circa 22 ragazzi divisi nelle tre branche: Lupetti/Coccinelle, Esploratori e Guide, Rover e Scolte. Nel rispetto dello Statuto e del Patto Associativo AGESCI, è un Gruppo che si propone di contribuire alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo scout.

• I principi fondamentali propri dello scautismo sono proposti attraverso un modello educativo che: vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla “cittadinanza attiva” (autoeducazione e senso di responsabilità); • deriva da una visione cristiana della vita;

• tiene conto della globalità della persona e quindi della necessaria armonia con se stessi, con il creato, con gli altri; • offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze educative comuni aiutando a scoprire ed accogliere la propria identità di donne e uomini e a riconoscere in essa una chiamata alla piena realizzazione di sé e all’accoglienza dell’altro (coeducazione);

• vive la dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di etnia, nazionalità e religione, imparando ad essere cittadini del mondo e operatori di pace. La Comunità RYS Alpha Centauri del Gruppo scout Terrasini 2 si è impegnata in un progetto umanitario senza precedenti.

Il capitolo affrontato durante quest’anno ha un unico filo conduttore: “La Fratellanza e l’accoglienza “. La scelta del capitolo nasce, a seguito dell’incontro con la vicepresidente Anastasia Bochan dell’organizzazione di beneficenza Ucraina: “Diia.MY”. Le tematiche affrontate sono state sviscerate e analizzate da ogni prospettiva. Il frutto del lungo lavoro svolto dalla Comunità è stato concentrato in un’unica AZIONE finale: progettare un campo Scout Gemellato ItaliaUcraina per ospitare 30 ragazzi/e coetanei che vivono il dramma della guerra. Il progetto così ambizioso è stato ideato e portato avanti dagli 8 ragazzi e ragazze che costituiscono la comunità RS del gruppo scout Terrasini 2, la più piccola della zona Monrealese. Dal 2009 lo scoutismo è presente a Terrasini e dopo circa 13 anni nasce la prima comunità RS.

Nel 2022, i nostri ragazzi partecipano all'AGORA' "FRATELLI TUTTI - Generatori di Bene Possibile" che fa comprendere a tanti di loro che trasformare i propri sogni in realtà è soltanto una questione di impegno. Anche se questo non sarà un campo "canonico" tra la natura, immersi nel bosco, non mancheranno lo stile e il profumo di scautismo. Alla base di tutto, per i ragazzi che verranno accolti, ci saranno: relax, tranquillità e sano divertimento. Giunge il momento di concretizzare l'organizzazione, parte immediatamente la redazione di un vero e proprio business plan con numeri e cifre non all'altezza del nostro gruppo. Si rende necessario trovare i locali e i fondi necessari. Il nostro parroco Don Renzo Cannella apre le porte dei dormitori e della cucina dell'oratorio, questo diventa il punto di partenza che sarà il nostro campo base! Decidiamo di coinvolgere il Sindaco e l'amministrazione comunale che subito accolgono l'idea del progetto e iniziano ad aiutarci. Essendo parte attiva del territorio abbiamo poi preso contatti con le associazioni presenti allargando la rete della