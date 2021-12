Campionati regionali di ciclismo e trail running, cerimonia di premiazione ai Cantieri culturali

Si è svolta questa mattina, nella Sala De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa, la cerimonia di premiazione delle varie categorie che hanno partecipato ai campionati regionali 2021 della stagione ciclistica e trail running del Centro sportivo italiano - Comitato regionale Sicilia. All'evento patrocinato dal Comune di Palermo hanno preso parte il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa.

"Esprimo grande apprezzamento - ha detto il sindaco - al Centro sportivo italiano, a tutto lo staff, agli atleti e alle famiglie. È un piacere e un privilegio ospitare in questa splendida struttura un momento importante che è un modo per ricordare i tanti momenti dell'anno che hanno portato con grande sacrifici a questi risultati. Un momento che rappresenta anche un nuovo inizio perché a partire da qui si continuerà a lavorare per il prossimo anno per i tanti campionati regionali che riguardano tutto il territorio a conferma del buon lavoro svolto dalla realtà locale e regionale".

Anche l'assessore Petralia Camassa ha ringraziato tutto il movimento ciclistico che oggi si è riunito "per festeggiare una straordinaria stagione sportiva. Tutto il comparto - ha detto - si è sin da subito messo a disposizione per raggiungere l'obiettivo di una mobilità sostenibile che da anni l’Amministrazione comunale porta avanti. Il ciclista è uno sportivo urbano che conosce le strade, consapevole di quanto sia importante il percorso verso una mobilità che garantisca sicurezza, passione sportiva e fruizione degli spazi".