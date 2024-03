Campionato nazionale acconciatori, delegazione palermitana la più premiata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il centro A.N.A.M. di Palermo sbanca il Campionato nazionale italiano INAI acconciatori che si è svolto a Napoli conquistando sei primi posti. La competizione nazionale organizzata dall’Istituto Nazionale Acconciatori Italiani ha visto centinaia di acconciatori, provenienti da ogni parte d’Italia, gareggiare in diverse discipline.

La delegazione palermitana, guidata dal presidente del Centro A.N.A.M. del capoluogo Matteo Abbate, conquista sei primi posti, un secondo ed un terzo posto e diversi buoni piazzamenti dei suoi professionisti. “Dopo tanto lavoro e tanti sacrifici abbiamo raggiunto un grande risultato grazie alla passione e all’abnegazione dei nostri professionisti e di tutto lo staff della nostra accademia. Questo campionato ha visto ancora una volta la nostra realtà affermarsi tra le migliori nel panorama nazionale e per questo ringrazio tutti i dirigenti, i tecnici, i docenti e gli allievi” queste le parole di Matteo Abbate, Presidente del Centro A.N.A.M. di Palermo che conclude: “Un ringraziamento ed i complimenti per l’ottima riuscita dell’evento vanno a tutto il comitato organizzativo e al Presidente I.N.A.I. Elio Vassena". Al centro A.N.A.M. di Palermo vanno i complimenti del capogruppo della DC al Comune di Palermo, Domenico Bonanno che afferma: “Ancora una volta le realtà produttive della nostra città si affermano tra le migliori in Italia per qualità, competenze, professionalità e innovazione, a dimostrazione di come Palermo abbia tutte le risorse per un vero rilancio su scala nazionale. Notizie del genere fanno bene all’orgoglio dei cittadini palermitani e meritano l’attenzione delle istituzioni. All’accademia A.N.A.M. di Palermo, al Presidente Matteo Abbate, a tutti i professioni che operano in questa struttura e a tutti gli allievi, vincitori e non, vanno i miei complimenti ed il mio grazie per aver portato in alto il nome della nostra città”.