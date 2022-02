"Campi di concentramento per i no vax", l'Ordine dei Medici si dissocia dal collega e lo bacchetta

L’Ordine dei medici di Palermo "si dissocia fermamente da qualunque affermazione social irresponsabile espressa dai suoi iscritti contro i no vax". Lo fa sapere il presidente dell’Omceo Toti Amato, membro del direttivo nazionale Fnomceo, dopo le segnalazioni di commenti forti contro il negazionismo della vaccinazione arrivate dai cittadini. Il riferimento di Amato è al commento sulla piattaforma social Linkedin firmato da Fausto Di Marco, dirigente medico degli ospedali riuninti Villa Sofia-Cervello, che ieri aveva scritto: "Se ne avessi la possibilità e l’autorità mi prodigherei per creare per i no vax campi di concentramento". Il post e il commento di Di Marco nel frattempo sono spariti dal social network per professionisti.

"Commenti fuori luogo - scrive - offendono l’intera categoria medica e tutti gli altri professionisti che ogni giorno si dedicano con abnegazione a combattere il virus per garantire salute, oltre a ledere quel sano dibattito capace di alimentare una presa di coscienza sull’importanza della vaccinazione". L’Ordine ricorda "che ogni considerazione personale manifestata dai medici è legittima qualora non alimenti messaggi inconciliabili con l’autorevolezza della scienza e del mondo medico, che oltre ad essere una grande rete di salute rappresenta innanzitutto una grande rete sociale.

Toti Amato chiude così: "Chiediamo ai colleghi di portare sempre con sé l’orgoglio e il rigore della scienza che il profilo di ogni medico rappresenta". L’Omceo sta già effettuando le dovute indagini del caso per gli eventuali provvedimenti da assumere.