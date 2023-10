Screening contro i tumori e vaccinazioni, i camper dell'Asp fanno tappa a Bosco Ficuzza

Esami e screening gratuiti a bordo dei camper a Bosco Ficuzza. Dopo Villa Niscemi e Piano Battaglia i mezzi dell’Asp di Palermo arriveranno domenica 22 ottobre nell’area vicino al bosco per un’altra giornata all’insegna della prevenzione. L’iniziativa rientra tra le attività della quinta edizione della manifestazione ludica-sportiva "Domenica Favorita". Gli ambulatori mobili saranno piazzati in prossimità della Real Casina di Caccia dove, dalle 9.30 alle 13.30, gli operatori proporranno un ampio ventaglio di prestazioni sia sanitarie che amministrative.

Gli utenti avranno la possibilità di effettuare gratuitamente e con accesso diretto: screening del tumore della mammella (mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); screening del cervicocarcinoma (Pap Test o HPV Test per donne tra 25 e 64 anni); screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per persone tra 50 e 69 anni); screening del tumore della tiroide (ecografia per persone tra 18 e 50 anni); screening visivo pediatrico (bambini tra 3 e 8 anni); screening logopedico pediatrico (3-8 anni); vaccinazioni antinfluenza, anticovid e tradizionali; informazione sui servizi dei consultori e dei centri antiviolenza.

Oltre ai veterinari che promuoveranno la prevenzione del randagismo con l'impianto gratuito del microchip, sarà presente anche l’ufficio mobile dell’Asp per andare incontro alle esigenze degli utenti che devono cambiare o scegliere il medico di medicina generale, richiedere l’esenzione ticket o il rilascio della tessera sanitaria. Nelle prime due tappe della "Domenica Favorita", l’Asp di Palermo ha effettuato oltre 1.000 prestazioni riscontrando anche gravi patologie in una fase precoce della malattia.