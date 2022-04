Camper della prevenzione oncologica a San Mauro Castelverde: 118 le prestazioni effettuate

I camper della prevenzione oncologica dell’Asp di Palermo hanno fatto tappa a San Mauro Castelverde dove, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, è stato organizzato l’Open Day itinerante. Sono state complessivamente 118 le prestazioni assicurate dagli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo che hanno accolto gli utenti in via Umberto ed all’interno dei locali del Salone Badia.

In particolare, sono state 30 le mammografie effettuate e 25, tra Pap Test ed Hiv Test, gli esami per lo screening del cervicocarcinoma. Distribuiti anche 39 Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. Somministrate anche le vaccinazioni anticovid e fornito il servizio di esenzione ticket per reddito ai cittadini.

Dopo San Mauro Castelverde, i camper dell’Asp saranno domani a Polizzi Generosa dove, dalle 9.45 alle 16.30 in piazza Gianbattista Caruso verrà allestito il “villaggio della salute” con screening oncologici e vaccinazioni, oltre allo sportello amministrativo per supporto agli utenti anche nel rilascio del certificato di esenzione ticket per reddito.