Il camper posteggiato da oltre un anno per protesta in via Cavour: "Multato 13 volte, ma non si può rimuovere"

Un camper grigio si trova in via Cavour, a pochi passi dal Teatro Massimo, da oltre un anno. Parcheggiato in zona blu, con centinaia di schede sparse sul cruscotto per il pagamento della sosta. Il mezzo è stato piazzato lì dal proprietario, in una zona centralissima della città, per dare evidenza a una protesta: "Condannati a morte da petrolmafia siciliana. Per 4 avvocati mafiosi estorsori", c'è scritto sulla fiancata. Sul tettuccio, invece, sono state legate due bare.

Messaggi simili sono presenti su un capannone che si trova sulla Palermo-Sciacca, vicino a San Giuseppe Jato: "Massacrati da mafia e racket, impianto di carburanti, petrolmafia mandante". Sarebbe proprio lì che un imprenditore avrebbe voluto aprire anni fa un distributore di benzina, con motel e altre attività commerciali. Ma il suo progetto sarebbe stato ostacolato. Da qui la protesta che dallo scorrimento veloce ha raggiunto il centro di Palermo.

E sono numerose le segnalazioni giunte in questi mesi a PalermoToday da parte di chi pur comprendendo le rimostranze, gradirebbe che venisse tutelato anche quello scorcio dal quale si può ammirare uno dei più grandi teatri d'Europa. "Esaurita la manifestazione di libertà di opinione - si legge in un messaggio alla nostra redazione - riteniamo possibile che quell'orrendo motorhome con due bare sul tetto venga rimosso dall'angolo opposto al Teatro Massimo, dove sfregia la prospettiva ormai da anni, senza l'intervento della pubblica amministrazione? Con tutto il rispetto per le ragioni violate, ma anche del diritto del cittadino (o del turista) a poter godere del centro storico e artistico della nostra disgraziata città".

Dal comando della polizia municipale fanno sapere che il camper non può essere rimosso: "Il veicolo risulta essere stato sanzionato 13 volte. Tutte le violazioni concernono la sosta in zona blu dell'Apcoa senza il pagamento della relativa tariffa. Nessuna violazione risulta essere stata estinta con il pagamento della sanzione. Il veicolo risulta assicurato e regolarmente revisionato, è un Euro 0, ma è fuori dalla Ztl".