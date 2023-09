Screening e vaccini: tornano in strada i camper della prevenzione dell'Asp

Tornano in strada i camper degli screening riprendendo un percorso che da due anni e mezzo vede l’Asp di Palermo impegnata in tutti i comuni della provincia. Il tour della prevenzione ripartirà venerdì 15 settembre da San Cipirello dove, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, è stato organizzato in piazza Liborio Mannino l’open day itinerante.

Tra le novità della nuova edizione c’è lo screening del tumore della tiroide, riservato alle persone tra 18 e 50 anni di età. I radiologi dell’Asp effettueranno dalle ore 11 alle 17 l’ecografia con i nuovi dispositivi portatili, recentemente acquistati dall’azienda. Eventuali casi “sospetti” o “positivi” verranno indirizzati ad un percorso diagnostico di approfondimento, sempre nelle strutture aziendali. L’ecografia, così come tutte le prestazioni dell’Open Day Itinerante è gratuita e con accesso diretto. Previsti anche lo screening visivo e lo screening logopedico pediatrico (in collaborazione con le scuole materne ed elementari del territorio) riservato ai bambini tra 3 e 8 anni.

Dalle ore 10 alle ore 17, a bordo dei camper dedicati e all’interno dei gazebo, i cittadini del comprensorio potranno anche effettuare: screening del tumore della mammella (mammografia per donne tra 50 e 69 anni); screening del tumore del collo dell’utero (Pap-test o Hpv Test per donne 25-64 anni), screening del tumore del colon retto (Sof test 50 -69 anni); prevenzione cardiovascolare (dalle ore 11, 45-70 anni) e vaccinazioni anti Covid e tradizionali.

In piazza Liborio Mannino a San Cipirello sarà pure presente il camper dei veterinari impegnati nel contrasto al randagismo. Verranno, tra l’altro, impiantati gratuitamente i microchip. A disposizione degli utenti anche lo sportello amministrativo mobile per tutte le operazioni di cambio medico, tessera sanitaria o richiesta di esenzione ticket.