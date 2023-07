Emergenza caldo, camper dell'Asp in piazza Castelnuovo

Un camper dell’Asp di Palermo in piazza Castelnuovo per fornire consigli pratici sull’emergenza caldo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Protezione civile, rientra nell’ambito delle attività del “Piano emergenza caldo 2023” dell’azienda sanitaria del capoluogo. A bordo, tra gli altri, anche un dermatologo ed un dietista. L'iniziativa si è svolta per tutta la mattinata di ieri. A farvi visita l'assessore comunale alla Protezione civile Antonella Tirrito.

Allestiti degli info point con il supporto dei volontari di Era Rescue, Era Palermo e Assofante per informare la popolazione su come difendersi dalle ondate di calore. Inoltre le unità cinofile di Era Rescue hanno fornito indicazioni su come aiutare e difendere dal caldo i nostri amici a quattro zampe. L'iniziativa si ripeterà il 25 luglio a Mondello.