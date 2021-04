Al via la campagna vaccinale nelle chiese, Amato: "Il nostro primo dovere è la solidarietà"

La chiesa di San Vincenzo de Paoli si trasforma in "hub" per le persone del quartiere che hanno tra i 69 e i 79 anni. Tra i camici bianchi che hanno accolto a titolo gratuito l'appello lanciato dalla Cesi e dalla Regione c'è anche il presidente dell'ordine professionale provinciale

Medici volontari schierati in sagrestia per dare un'accelerate sull’immunizzazione dei palermitani. E’ partita alle 8 di oggi la vaccinazione anti Covid dei cittadini di età compresa tra i 69 e i 79 anni nelle chiese con il contributo dei medici dell’Ordine di Palermo che hanno accolto (a titolo gratuito) l’appello lanciato dalla Conferenza episcopale siciliana e dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

Tra i molti medici volontari che stanno operando nelle parrocchie indicate dalla Cesi, come la chiesa di San Vincenzo di via dei Quartieri, ci sono anche il presidente dei camici bianchi palermitani nonché membro della Fnomceo, Toti Amato, l’anestesista, rianimatore e consigliere dell’Omceo di Palermo Antonio Iacono e Mirella Milioto, dermatologo pediatra.

"I colleghi - ha dichiarato Amato - hanno aderito senza pensarci un attimo. La loro presenza dimostra la vera natura del medico. Il nostro primo dovere è la solidarietà. Vaccinare quanto più possibile e prima possibile è l’unica strada percorribile, ma non è la sola. Per uscire da questo stato di stanchezza interminabile che sta mettendo tutti a dura prova serve innanzitutto una grande alleanza tra scienza, cittadini e istituzioni".

La chiesa San Vincenzo de Paoli è una delle trecento parrocchie delle diciotto diocesi dell’Isola indicate nell’accordo che la Regione siciliana ha raggiunto con la Conferenza episcopale per somministrare il vaccino nella giornata del sabato santo.

