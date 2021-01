Piano di vaccinazioni all'Ismett, in 48 ore iniettate dosi a un dipendente su due

Un dipendente dell’Ismett su due entro stasera sarà vaccinato. Proseguono senza sosta le operazioni di vaccinazione del personale sanitario impegnato nel Centro Trapianti. Le dosi necessarie per immunizzare gli operatori sono arrivate il 31 dicembre, mentre l'autorizzazione per procedere con la somministrazione da parte della Pfizer è arrivata nel primo pomeriggio e subito dopo sono iniziate le operazioni di vaccinazione. Le operazioni sono continuate senza sosta così da consentire nell'arco di appena 48 ore di vaccinare metà del personale della struttura. La campagna vaccinale proseguirà anche nei prossimi giorni con l'obiettivo di offrire l'opzione della vaccinazione a tutto il personale.



E' stato un Capodanno di intenso lavoro per l’Ismett. Contemporaneamente alle operazioni di vaccinazione è continuata infatti incessantemente anche l'attività clinica. Cinque i pazienti trasferiti con urgenza nella terapia intensiva dell'Istituto Mediterraneo, in tutti i casi si trattava di persone con indicazione a trattamento cardiochirurgico più o meno urgente. I trasferimenti hanno visto coinvolti gli ospedali di Gela, Villa Sofia, Ospedale di Partinico e Policlinico e si sono tutti svolti fra il 31 ed il primo gennaio. I pazienti sono stati stabilizzati o, nel caso dell'ultimo trasferimento, operati con urgenza.

Sempre nel giorno di San Silvestro è stato, infine, eseguito un trapianto di rene da donatore vivente. A donarlo al marito è stata la moglie. Una decisione maturata dalla coppia anche in considerazione del momento estremamente difficile che sta vivendo la sanità a causa della pandemia in corso. La coppia ha preferito non attendere oltre. Con quest'ultimo trapianto, Ismett eguaglia anche nell'anno della pandemia il record di trapianti di rene da donatore vivente già raggiunto lo scorso anno. Sono infatti 18 i trapianti di rene da vivente eseguiti esattamente lo stesso numero dello scorso anno.