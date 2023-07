VIDEO | Università, l'annuncio del rettore: "Aule multimediali, corsi sull'intelligenza artificiale e 110 posti in più a Medicina"

Sono alcune delle novità per la campagna immatricolazioni dell'Ateneo per l'anno accademico 2023/24. Massimo Midiri: "Siamo consapevoli di avere una precisa e piena responsabilità, quella di formare donne e uomini in grado di disegnare un futuro che corrisponda ai loro sogni"

Aule multimediali, corsi sull'intelligenza artificiale e 110 posti in più a Medicina. Sono alcune delle novità annunciate dal rettore Massimo Midiri in occasione dell'avvio della campagna di immatricolazioni dell'università per l'anno accademico 2023/24.

"Al centro del nostro concreto e strategico piano di azione - dice Midiri - ci sono le nostre studentesse e i nostri studenti. Siamo consapevoli di avere una precisa e piena responsabilità: quella di formare donne e uomini in grado di disegnare un futuro che corrisponda ai loro sogni, alle loro aspettative e al loro merito. I nostri obiettivi puntano sulla qualità della didattica, sul rinnovamento degli spazi, sulla sostenibilità, sulla digitalizzazione, sullo stretto legame con le imprese per garantire ai nostri studenti una nuova modalità di vivere il presente dell’esperienza universitaria e il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Le immatricolazioni in aumento e altri importanti risultati raggiunti confermano la grande attrattività e la competitività del nostro Ateneo"

Offerta formativa

Nel prossimo anno accademico l’offerta formativa sarà resa ancora più ampia e attrattiva con un numero record di 18 nuovi percorsi formativi, tra corsi di laurea triennale e magistrale e nuove attivazioni nei poli territoriali della Sicilia occidentale. Nell’anno accademico 2023/24 l’Ateneo attiverà nel complesso ben 74 lauree triennali, 70 lauree magistrali biennali e 9 percorsi di laurea magistrale a ciclo unico, 4 lauree telematiche e 25 percorsi di studio nei Poli Territoriali (8 ad Agrigento, 5 a Caltanissetta e 12 a Trapani). La nuova offerta formativa 23/24 si arricchisce sul piano qualitativo con nuove proposte pensate insieme a numerose aziende che hanno scelto UniPa per investire sui giovani e sul territorio.

Nuovi corsi di laurea triennale

Nella sede di Palermo saranno attivati i nuovi corsi di Ingegneria Robotica, Intelligenza artificiale, scienze gastronomiche, Farmaceutica e Nutraceutica animale (ad accesso libero) nonché due lauree professionalizzanti in Tecnologie digitali per l’Architettura (ad accesso programmato - 40 studenti) e Tecniche per le costruzioni e il territorio (ad accesso programmato - 30 studenti).

Nuovi corsi di laurea magistrale

Saranno attivati i corsi di laurea biennali in Scienze e tecnologie per la difesa e la conservazione del suolo, Agricoltura di precisione e Comunicazione per l’enogastronomia (ad accesso libero) e in Scienze delle prevenzioni sanitarie della prevenzione (ad accesso programmato – 30 studenti). Sarà inoltre attivata la nuova laurea interamente telematica ad accesso libero in Digital Humanities per la cultura e l’industria.

Nuovi corsi in lingua inglese

Dal prossimo anno accademico sarà attivo il corso di laurea magistrale interamente in lingua inglese in Spatial Planning e inizierà ad essere erogato anche il curriculum Economics nella laurea triennale in Economia e Finanza. Diventano 16 i corsi di laurea o curricula interamente in lingua straniera presenti nell’offerta didattica dell’Ateneo. Quindici di questi corsi, in diversi ambiti disciplinari (tra gli altri, ingegneria, economia, turismo, informatica, relazioni internazionali) sono in lingua inglese e uno (in Transnational German Studies) è in lingua mista tedesco/inglese ed offre la possibilità di conseguire un Joint Degree con altre università europee.

Aumentati i posti a Medicina

Dal prossimo Anno Accademico ci saranno 110 posti in più per iscriversi al Corso di Laurea a numero chiuso in Medicina e Chirurgia (in totale 590 posti complessivi di cui 80 del corso ad indirizzo tecnologico MED-IT).

Tasse e contributi per l'anno accademico 2023/24: no tax area fino a € 25.000 di Isee universitario; riduzione della mora per il pagamento della prima e della terza rata per le fasce di reddito più basse; riduzione dal 25 al 50% del contributo onnicomprensivo del I anno per gli studenti più meritevoli (diplomati e laureati con voto uguale o superiore a 95); esenzione versamento contributo onnicomprensivo del I anno per chi si trasferisce a UniPa da altri Atenei (con sede in altre Regioni); possibilità di iscrizione a tempo parziale con riduzione del contributo onnicomprensivo; diminuzione dal 15% al 10% della maggiorazione prevista per il pagamento del contributo onnicomprensivo da parte degli studenti fuori corso; esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo per gli studenti detenuti o che fruiscono di misure alternative alla detenzione, per il personale Tab dell’università e per cittadine/i straniere/i cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, di persona ammissibile alla protezione sussidiaria o alla protezione temporanea.

Progetti di digitalizzazione

Innovazione della didattica. UniPa ha avviato l’implementazione di un sistema innovativo di aule multimediali di Ateneo per il supporto alla didattica basata su realtà virtuale, aumentata ed immersiva e per la didattica ibrida. Il progetto iniziale prevede un investimento di circa 1,4 milioni di euro per attrezzare 12 aule e proseguirà nell’immediato futuro con l’ammodernamento di altre 9 aule. Si prevede che entrambi gli interventi possano essere completati entro il 2023. Obiettivo del progetto è altresì la standardizzazione dei dispositivi tecnologici presenti nelle aule e degli strumenti di monitoraggio e gestione, per consentire agli studenti e ai docenti di potere fruire al meglio delle attrezzature tecnologiche presenti.

Potenziamento dei laboratori

È in corso un piano di ammodernamento sistematico dei laboratori di informatica, presenti nelle diverse sedi dell’Ateneo. Il primo investimento ammonta a circa 300.000 e prevede la sostituzione, entro il 2023, di circa 240 postazioni obsolete con nuovi pc e schermi di grandi dimensioni. Si prevede il completamento dell’ammodernamento di tutte le postazioni informatiche dell’Ateneo entro il 2024. Alle postazioni fisiche si affiancherà un innovativo sistema di postazioni virtuali, in grado di supportare fino a 300 utenti concorrenti, che consentirà l’accesso ubiquo ai laboratori informatici (si prevede che sarà operativo entro ottobre 2023).

Edilizia e spazi

L’Ateneo ha avviato una molteplicità di interventi edilizi mirati non solo al mantenimento in efficienza del patrimonio edilizio esistente, tramite interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica per circa 10 milioni di euro e di miglioramento complessivo delle condizioni di sicurezza per oltre 2,7 milioni di euro, ma anche e soprattutto all’innalzamento della qualità dei servizi offerti agli studenti, attraverso le seguenti linee principali di investimento:

Previsti interventi di ristrutturazione e ammodernamento di 17 aule per un numero complessivo di oltre 3.200 posti e realizzazione di una nuova aula per un numero complessivo di 160 posti, nel complesso monumentale di Sant’Antonino, per un investimento complessivo di circa 9,5 milioni di euro; investimenti destinati a interventi sulla viabilità interna e sulle aree a verde del Campus di Viale delle Scienze, con realizzazione di aree attrezzate per gli studenti, alla realizzazione di una palestra con spogliatoi per complessivi 1.400 m2 e al ripristino della pista di atletica presso il Centro Universitario sportivo, Interventi di restauro e recupero del giardino storico dell'Orto botanico a valere sul PNRR, per oltre 9 milioni di euro;

Istituito inoltre lo sportello antiviolenza e nominata la consigliera di fiducia, Claudia Pedrotti. Lo sportello è aperto in presenza il mercoledì pomeriggio presso la sede dell’A.Mu.U. (ambulatorio medico universitario) in viale delle Scienze.