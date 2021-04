Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Forestali, ancora ferma la campagna di prevenzione incendi: "Ogni anno si arriva troppo tardi"

Davanti alla Prefettura il sit in per la seconda giornata di mobilitazione indetta da Flai, Fai e Uila. I sindacati chiedono l'avvio delle attività dei lavoratori, fermi da un anno. Una delegazione ricevuta dai funzionari negli spazi di via Cavour: "Emerso un quadro che incrementa i nostri timori"