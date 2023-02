Rinnovate le cariche alla Camera penale di Termini Imerese, il nuovo presidente è Vincenzo Pillitteri

Rinnovate le cariche della Camera penale "Himera" di Termini Imerese, Cefalù e Madonie per il biennio 2023-2024. Mercoledì 8 febbraio, l'assemblea, con voto unanime ha eletto come nuovo presidente l'avvocato Vincenzo Pillitteri, che andrà così di diritto a far parte del Consiglio dei presidenti dell'Unione delle Camere penali a Roma.

Vicepresidente è stato eletto l'avvocato Luigi Spinosa, mentre i consiglieri sono Giovanni Iuppa, Carlo Licciardi, Fabio Raneri, Provvidenza Di Lisi, Rosa Maria Sciortino, Giuseppe Nicola Agnello, Giuseppe Chiaramonte e Pierpaolo Minà. Come probiviri sono stati scelti gli avvocati Salvatore Sansone, Giuseppe Canzone e Marco Vazzana.

Il neopresidente succede all'avvocato Rocco Chinnici. E' originario di Campofiorito, nonché consigliere uscente e responsabile della Formazione degli avvocati penalisti e componente dell'Osservatorio Corte di Cassazione all'Unione delle Camere penali. Da tempo collabora con l'università di Palermo ed è docente di Diritto processuale penale alla Scuola forense del Consiglio dell'ordine di Termini Imerese.

"I componenti eletti sono tutti professionisti di elevato spessore professionale, morale e deontologico. Il nostro programma, in un momento di ampie e innumerevoli riforme del processo penale, ci vedrà impegnati su tutto il fronte giudiziario in piena collaborazione con la magistratura", si legge in una nota.