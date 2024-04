Camera penale di Palermo: "Carcere non è la sola risposta alla criminalità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Leggiamo con stupore le dichiarazioni rese dal Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Catania, Sebastiano Ardita, che audito davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell’ambito della proposta di legge in materia di concessione della liberazione anticipata e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione, ha definito la liberazione anticipata cosiddetta speciale come un indulto, neppure mascherato. Parole, queste, che tradiscono una concezione carcerocentrica della giurisdizione, dove il carcere viene visto come la principale, se non la sola, risposta alla criminalità, più vicina a impostazioni autoritarie distanti anni luce da quella che deve essere la funzione della pena in uno stato laico e democratico.

Noi, come Camera Penale di Palermo, nel solco di una visione costituzionalmente orientata della rieducazione della pena, riteniamo invece che essa deve essere considerata come una "extrema ratio" ed eseguita sempre nel rispetto dei diritti umani. Sotto questo profilo denunciamo con forza la situazione di gravissimo degrado nel quale versano le nostre carceri, dove il sovraffollamento trasforma la pena in un trattamento inumano e degradante, e per questo motivo annunziamo per lunedì prossimo (22 aprile) una iniziativa: avvocati consegneranno e faranno mettere a verbale nel corso di tutte le udienze penali del distretto della Corte di Appello di Palermo, con richiesta di trasmissione ai Ministeri di Giustizia e della Salute, una dichiarazione di denuncia della situazione drammatica dei suicidi in carcere contenente una serie di proposte concrete per affrontare il non più differibile problema.

La Camera penale di Palermo e la sua Commissione diritti umani e carcere invitano altresì il Parlamento e le forze politiche affinché si possano mettere in moto i meccanismi legislativi per pervenire all’adozione di una amnistia e di un indulto per rendere più umana la detenzione abbattendo il sovraffollamento delle carceri

Camera Penale di Palermo, avvocato Vincenzo Zummo

Osservatorio Diritti umani e Carceri della Camera Penale di Palermo, avvocato Anthony De Lisi e avvocato Ermanno Zancla