VIDEO | Palermo in lacrime per Letizia Battaglia e Orlando annuncia: "Una strada avrà il suo nome"

Il sindaco omaggia la fotografa ed ex assessore ospitando il suo feretro nell'atrio del Comune. In tanti le hanno voluto rendere omaggio. "Le sue immancabili sigarette" e "la bandiera comunista appesa a casa sua" rivivono nei racconti di chi l'ha conosciuta

Il viale principale dei Cantieri Culturali porterà il nome di Letizia Battaglia, la fotografa palermitana morta ieri, alla quale sarà dedicato anche un murale. Così ha deciso il sindaco Leoluca Orlando: "Inviterò gli artisti per realizzarlo accanto a quello di Fabrizio De Andrè, anche lui artista che guardava oltre". Un modo per ricambiare l'amore che l'icona del fotogiornalismo ha avuto per la città. "Una donna scomoda, capace di andare anche oltre la legge per difendere gli ultimi", così il primo cittadino la descrive.

Madrina del Pride del 2018, ha sempre avuto una relazione molto forte con la comunità Lgbt. "Ricordo quando sono entrato a casa sua per la prima volta e ho visto la bandiera comunista di cui era molto orgogliosa, il modo in cui la guardava con affetto", racconta Luigi Carollo, coordinatore del Palermo Pride.

Letizia Battaglia è stata anche assessore alla Cultura del Comune. "Sento forte la responsabilità di aver ereditato da lei l'incarico. Rappresenta un punto di riferimento per tutto il settore culturale della città", dice l'assessore Mario Zito. In camera ardente per salutare l'artista anche alcuni amici. "Ricordo le discussioni a casa di mia madre dentro una nuvola di fumo delle sue immancabili sigarette", afferma la gallerista Raffaella De Pasquale, figlia della coofondatrice - insieme alla fotografa - della rivista Mezzocielo, fatta solo da donne.

In tanti le hanno voluto rendere omaggio facendo visita nella camera ardente allestita nell'atrio di Palazzo delle Aquile, sede del Comune, dove nel pomeriggio si terrà una vera festa con tanto di musica dal vivo. A suonare per lei Giovanni Sollima.