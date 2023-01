VIDEO | Palermo in lutto, in migliaia da Biagio Conte: "I suoi occhi e il suo sorriso saranno per sempre con noi"

Alla Missione Speranza e Carità c'è chi porta un fiore, chi gli dedica una poesia e chi scatta un'ultima foto. Un cordone umano ha portato il missionario laico dalla sua stanza alla chiesa in cui è stata allestita la camera ardente. In prima fila i genitori, la sorella e le nipoti in lacrime. "Era il fratello di tutti"