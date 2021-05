VIDEO | Cambiano i sensi di marcia intorno alla Fiera, automobilisti e residenti inferociti: "Scelta inspiegabile"

Chiuso il tratto davanti all'entrata di piazza Cascino. Così chi viene da via Ammiraglio Rizzo, diretto in via Autonomia Siciliana, deve necessariamente girare a destra per via Rabin e imbottigliarsi nell'ingorgo che si crea in via Martin Luther King e via Imperatore Federico. Disagi anche per chi arriva da via Montepellegrino