Cambiano i sensi di marcia, traffico in tilt nel weekend a Mondello

L'istituzione del senso unico di marcia in via Principe di Scalea (nel tratto compreso tra via Anadiomene e via Mondello) e in via Mondello (tra via Principe di Scalea e via Palinuro) ha mandato il traffico in tilt nel weekend in buona parte della borgata marinara. Numerosi sono stati gli automobilisti rimasti imbottigliati ieri a Mondello, che hanno sfogato sui social tutto il loro malcontento per il provvedimento del Comune.

L'ordinanza dirigenziale del servizio Mobilità urbana porta la data del 7 ottobre 2020, ma solo ieri - complice la giornata soleggiata che ha fatto riversare molti palermitani a Mondello - è stata messa alla prova con flussi elevati di traffico. Per molti gli effetti delle modifiche alla viabilità sono stati disastrosi. Via Palinuro e il tratto di strada che da Mondello porta all'hotel Palace i punti critici dove l'inversione del senso di marcia ha generato più traffico. "Come era prevedibile - scrive Barbara De Luca sul gruppo Facebook "Insieme per Mondello" - questa chiusura con deviazione su un tratto di strada che alla fine si restringe ha creato il caos. La settima circoscrizione potrebbe fare una segnalazione all'assessore competente in materia?".

L'ordinanza dell'Ufficio Traffico

Del "nodo" traffico si era già occupato il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli (+Europa), che ha segnalato agli uffici della Mobilità urbana e al comando dei vigili urbani "la pericolosità del transito veicolare in via Principe di Scalea causata dalla modifica del senso di circolazione della strada da unico a doppio senso, oltretutto senza la presenza di alcuna segnaletica orizzontale all'ingresso di via Teti e la totale assenza di illuminazione pubblica". Una situazione che, secondo Ferrandelli, potrebbe "essere causa di incidenti anche di grave entità". Un ulteriore rischio oltre alle difficoltà per la circolazione delle auto riscontrate ieri.

