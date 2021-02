Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Mondello, cambia il senso di marcia: automobilisti disorientati

Ottavio Zacco, consigliere comunale e presidente della sesta commissione consiliare: "Via Palinuro è diventata l'unica valvola di sfogo e nella parte finale si trasforma in un budello". C'è chi fa suonare il campanello d'allarme: "Che succederà in estate?"