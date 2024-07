Centro regionale controllo qualità, al posto di Francesca Di Gaudio arriva Simona Trapani

Avvicendamento al Crq, il Centro regionale per il controllo della qualità nei laboratori della Regione Siciliana: fuori Francesca Di Gaudio, al suo posto arriva Simona Trapani. A capo del centro che ha compiti di controllo e verifica dei requisiti di qualità dei laboratori con sede nell'Isola arriva la dirigente, medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva, proveniente dalla Direzione medica di presidio al Policlinico.

Il perché del cambio di guardia non è chiaro. Certo è che con il decreto di nomina e la delibera, Trapani va a condurre uno dei bracci operativi della sanità in Sicilia fino a ora nel raggio d'azione di Di Gaudio. Quest'ultima, ricercatrice universitaria laureata in Chimica, è anche alla guida del Crqc, l'unità operativa complessa Controllo qualità e rischio chimico (nato nel 2014, fa capo al Sistema sanitario nazionale per la Veq, ovvero la valutazione esterna di qualità) ospitata all'interno del Cto dell’azienda sanitaria Villa Sofia-Cervello.

La nomina a responsabile di entrambe le strutture di Francesca Di Gaudio, però, aveva fatto storcere il naso agli addetti ai lavori per via di un presunto conflitto d'interessi: l'uno infatti sarebbe l'organo di controllo dell'altro e Di Gaudio avrebbe quindi fatto le veci di "controllore" e "controllato" svolgendo controlli sul laboratorio da lei stessa diritto e a cui, in epoca di emergenza Covid-19, la protezione civile regionale e l’assessorato regionale alla Salute avevano attribuito compiti e competenze di sorveglianza microbiologica e virologia, ma non soltanto. Per questa doppia veste i senatori Pietro Lorefice, Dolores Bevilacqua, Concetta Damante e Barbara Floridia avevano chiesto di fare chiarezza sul caso al ministro della Salute Orazio Schillaci attraverso un'interrogazione.

Nel frattempo la dottoressa è stata da poco nominata anche direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico. E' per questo che il rettore Massimo Midiri ha firmato una delibera che la mette in aspettativa non retribuita dall’Università e quindi per l'incarico al vertice del Crqr. L'incarico come responsabile del laboratorio Cqrc - che adesso risulta vacante - sarebbe stato assegnato infatti in proroga di una convenzione discendente dai protocolli di intesa tra Regione e Università siciliane non più vigenti.

Fonti interne agli ambienti sanitari intanto paventano che la destituzione dal Crq di Di Gaudio potrebbe essere un primo passo dell'assessorato nella risoluzione del conflitto di interessi che era stato sollevato dai 33 esperti primari di tutta l'Isola. Nel "laboratorio degli sprechi" realizzato dalla Protezione civile all'interno dell'unità operativa complessa Cqrc al Cto, presidio in capo all'azienda Villa Sofia-Cervello, si contano infatti decine di macchinari diagnostici sofisticatissimi costati milioni di euro adesso fermi e per cui i primari di tutta la Sicilia avevano lanciato l'allarme chiedendo alla Regione che venissero ridistribuiti nei laboratori del servizio sanitario regionale che ne avessero avuto bisogno.

Dalla Regione, dopo la nascita di una commissione istituita dal dipartimento della Pianificazione strategica per definire il destino di questi macchinari, avevano assicurato: "E' fissata una riunione per la prossima settimana (ovvero metà giugno scorso ndr) per stabilire le nuove destinazioni dei macchinari, tenuto conto delle richieste nel frattempo inviate dalle aziende dell’area metropolitana di Palermo". A un mese e mezzo dall'inchiesta di Dossier, però, nessuna riunione è stata ancora fissata. Dall'assessorato guidato da Giovanna Volo intanto fanno sapere che la prossima settimana dovrebbe effettivamente avvenire questo incontro.