Cambiamenti climatici, la Regione eroga al Comune un'anticipazione dei fondi per il Piano per l'energia sostenibile

Il dipartimento regionale dell'Energia ha erogato al Comune 32.949,40 euro per la redazione del Piano per l'energia sostenibile e il clima (Paesc). La somma è un'anticipazione pari al 40% del contributo massimo che può essere concesso.



"L’anticipazione di finanziamento, atteso da tempo, - dichiara Giusto Catania, assessore alla Pianificazione urbanistica e All’ambiente - consentirà di perfezionare le attività in itinere e darà nuovo slancio alla definizione delle scelte strategiche dell’amministrazione comunale nel contrasto ai cambiamenti climatici. L'amministrazione comunale, a seguito di procedura pubblica, ha individuato l’energy manager, Pier Francesco Scandura, il quale sta procedendo alla definizione delle strategie di adattamento e di mitigazione idonee per la città di Palermo. I cambiamenti climatici rappresentano la sfida più importante dei prossimi anni e la città di Palermo sta lavorando per farsi trovare pronta, contribuendo all'attuazione di strategie globali".