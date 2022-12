Centro storico, cambia il senso di marcia in via Squarcialupo

Cambia il senso di marcia in via Squarcialupo, nel centro storico. Ci troviamo nella zona della Cala. Ha avuto un peso decisivo la mozione del consigliere Fabrizio Brancato, oltre alle segnalazioni dei residenti, in sinergia con Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione.

Via Squarcialupo tornerà dunque percorribile da via Cavalieri di Malta in direzione via Cavour. "Adesso si attende la rimozione del divieto di accesso in via Castello – dicono in coro Nicolao e Brancato -. Abbiamo dovuto motivare e sollecitare l’assessore Maurizio Carta che ha la delega alla Mobilità urbana. L’ordinanza del 29 novembre 2022 ordina all’Amat di ristabilire il senso di marcia in via Squarcialupo come era prima dell’inizio lavori del sottopasso di via Crispi, situazione che permetterà l’eliminazione dei disagi vissuti dagli automobilisti che per lasciare i bambini scuola dovevano fare giri ingiustificati. Adesso abbiamo sollecitato agli uffici l’eliminazione della mitigazione nata con l’ordinanza dello scorso 10 agosto attraverso la rimozione della segnaletica verticale in via Castello numero 19. Infatti - concludono - il divieto di accesso va rimosso. Questa rimozione permetterebbe di andare in via Squarcialupo anche da via Francesco Crispi".