Il call center Rap funziona a singhiozzo, decine di chiamate a vuoto: "Utilizzate la mail"

Le telefonate sono tantissime, visti i ritardi accumulati nella raccolta rifiuti nei giorni scorsi. Ma si tratta di chiamate spesso a vuoto dato che il call center di Rap funziona a singhiozzo. A confermarlo è la stessa azienda che si occupa di igiene ambientale. Sul sito della società è apparso un avviso già lo scorso 21 settembre, ma il disservizio non è stato ancora risolto.

"A causa di problemi tecnici non imputabili a Rap, anche oggi, ad intermittenza, i cittadini potrebbero riscontrare difficoltà a contattare il numero verde aziendale 800.23 77 13, gestito dall'Urp per un guasto alla connessione internet del gestore a cui è affidato il servizio".

"Per comunicare con Rap - aggiungono dalla società di piazzetta Cairoli - è consigliabile utilizzare, in alternativa, la posta elettronica: info@rapspa.it. Nello scusarci per il temporaneo disagio ci stiamo adoperando per la risoluzione del malfunzionamento di cui sopra nel più breve tempo possibile".