Presentato alla Palazzina cinese il calendario storico dell’Arma dei carabinieri 2024

Presentato anche a Palermo per il calendario storico dell’Arma dei carabinieri 2024. "Le foto, in un luogo speciale della città come la Palazzina Cinese rappresentano la singolare bellezza della città in una giornata di sole - dicono dal comando dell'Arma -. Come troviamo scritto, nella prefazione di questo calendario, dal comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Teo Luzi: 'Non è immediato pensarci, eppure c’è un’analogia evidente, fra le gesta compiute da persone in divisa e il talento di chi le descrive o le illustra. Anche a un carabiniere, in fondo, si richiede ciò che fanno gli artisti: aggiungere bellezza'".

"Il calendario storico 2024 - si legge in una nota - è dedicato al tema ”I carabinieri e le comunità” e in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. Una presenza costante accanto alla cittadinanza, da momenti storici per il nostro Paese – come il referendum tra Monarchia e Repubblica nel 1946 – a quelli della vita quotidiana – come la recente alluvione in Romagna. La vicinanza, la capacità di contatto e di ascolto, le tante attenzioni, piccole e grandi, ai bisogni delle persone, dalle città metropolitane fino ai borghi più remoti di provincia, con le quali i carabinieri corrispondono alle istanze di rassicurazione sociale proprie di ogni comunità, sono il fil rouge che caratterizza da sempre l’operato dell’Arma e che ci accompagna attraverso i 12 racconti del calendario 2024".