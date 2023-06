Al via disinfestazione e derattizzazione a Bagheria, il calendario degli interventi

Inizierà mercoledì 5 luglio, a partire dalle 23:30, il servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale di Bagheria. A organizzare il procedimento il responsabile dell'ufficio verde pubblico comunale Francesco Cordio.

Il Comune assicura che "i prodotti utilizzati non comportano rischi di alcun genere per la popolazione e per gli animali domestici ma è bene rispettare alcune regole". L'amministrazione comunale raccomanda infatti alla cittadinanza di tenere chiuse le finestre; tenere gli animali domestici nelle rispettive abitazioni; non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore; evitare di stendere la biancheria; evitare il consumo di frutta e verdure senza il dovuto lavaggio nelle 24 ore successive al trattamento se gli ortaggi sono stati raggiunti dai prodotti di disinfestazione; non sostare con gli autoveicoli in modo da non intralciare le operazioni di disinfestazione.

Il calendario delle disinfestazioni a Bagheria

Il servizio verrà effettuato dalla ditta Ecol Siam e Multiservizi srls secondo il seguente calendario: mercoledì 5 luglio - ore 23:30: ZONA VERDE - zona Nord-Ovest: tra la Via Sant’Isidoro; Corso Baldassare Scaduto e Via Dante Alighieri; ZONA ARANCIONE - zona Nord-Est: dalla Via Rita Cacicia; a Sud fino alla Via Consolare; a Ovest fino al Corso Baldassare Scaduto; ZONA ROSSA - frazione di Aspra. Giovedì 6 luglio ore 23:30 ZONA BLU - zona Ovest: dalla Via Dante Alighieri; ad Est fino al Corso Butera; a Sud fino alla Via Thomas Edison e Via Luca Giordano, ZONA FUCSIA - zona Centro-Est: a Nord fino alla Via Consolare; ad Est fino a Via Papa Giovanni XXIII; a Sud fino al Corso Umberto I e via Diego D’Amico; a Ovest fino al Corso Butera. Venerdì 7 luglio: ore 23:30 ZONA CELESTE- zona Sud-Ovest: da Via Thomas Edison e via Luca Giordano; ad Est fino a Via Attilio Girgenti, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Autostrada A19 Pa-Ct e la Strada Comunale Ranteria; a Sud fino a Via Das; ZONA ROSA - zona Sud-Est: da Corso Umberto I e Via Diego D’Amico; ad Est fino alla a Via Papa Giovanni XXIII, Via de Spuches, Via Vicinale Montagnola; a Sud fino l’Autostrada A19 Pa-Ct; a Ovest fino al Corso Butera, Via Attilio Girgenti, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.