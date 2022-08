L'estate in carcere: "Al Pagliarelli docce fuori dalle celle e acqua calda solo tre giorni a settimana"

"All'Ucciardone, carcere di epoca borbonica, grazie alle ristrutturazioni, ogni cella ha una propria doccia e i detenuti possono fare la doccia ogni giorno. Al Pagliarelli purtroppo, per problemi strutturali, malgrado l'istituto sia più moderno, le docce sono quasi tutte fuori dalle celle e l'acqua calda è disponibile solo tre giorni alla settimana". E' quanto denunciato da Pino Apprendi, Francesco Leone e Giacinto Vaccarella, che fanno parte dell'osservatorio carceri dell'associazione Antigone, che ieri e oggi hanno visitato i due istituti penitenziari della città.

"Con il caldo, che anche questa estate sta affligendo Palermo e la Sicilia, - proseguono - le condizioni di vivibilità dei detenuti sono al limite. Al di là delle leggende metropolitane che spesso la gente racconta, i detenuti vivono in spazi molto limitati, dove il caldo e il freddo hanno la stessa influenza. I 47 suicidi del 2022 devono fare riflettere su quanto e come incide questo tipo di detenzione, soprattutto fra i giovani".

"Il grande problema irrisolto - concludono i rappresentanti di Antigone - è quello dei soggetti con problemi psichiatrici, che non trovano risposte nel carcere. In particolare in Sicilia, le due Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (Rems) di Naso e Caltagirone sono assolutamente insufficienti. Da anni si aspetta l'apertura di un terzo centro".