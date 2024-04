In classe con i riscaldamenti accesi nonostante il caldo. E' un paradosso in pena regola quello che hanno vissuto studenti e docenti della scuola media Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo, dove i termosifoni sono rimasti accesi fino a stamattina (martedì 9 aprile).

Solo oggi infatti l'impianto di riscaldamento centralizzato è stato spento dall'Amg, intervenuta dopo le numerose sollecitazioni della preside e le segnalazioni dei genitori degli alunni. Uno di loro, Claudio Alosi, ha scritto alla redazione di PalermoToday, protestando per "il disagio arrecato agli studenti e gli effetti negativi di una fonte di calore non necessaria" in presenza di "temperature esterne arrivate fino a 27 gradi", ma anche "il grosso spreco economico" per aver tenuto accesi i riscaldamenti tutto questo tempo. Dopo le scuole al gelo nei mesi invernali, per i riscaldamenti non funzionanti, alla Vittorio Emanuele Orlando si è quindi verificato il problema opposto.

Amg infatti avrebbe dovuto spegnere i termosifoni il 21 marzo. A sollecitare la società partecipata del Comune - sulla scorta delle proteste - è stato l'assessore alla Scuola, Aristide Tamajo, il quale fa sapere che "i ritardi si sono verificati per le varie emergenze di Amg" che non sarebbe riuscita a completare gli interventi nei tempi prefissati.