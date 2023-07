Stop ai cantieri e cassa integrazione agli operai, Cgil: "Serve un'ordinanza per fermare i lavori col caldo"

Anche i cantieri edili principali di Palermo oggi si sono fermati per l’ondata eccezionale di caldo torrido ed è scattata per la prima volta l’applicazione della cassa integrazione prevista per i lavoratori, sollecitata da giorni dai sindacati. La Fillea Cgil Palermo stamattina all'alba ha visitato le sedi di cantiere e ha avuto un'interlocuzione con le società valutando l’opportunità di fermare i lavori e di fare scattare gli ammortizzatori sociali, per l'appesantimento delle condizioni meteorologiche.

"Oggi alle 6 del mattino, con le temperature già proibitive, il primo a fermarsi è stato il cantiere dell’anello ferroviario - dichiara il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo - Abbiamo fatto dei presidi mattutini in tutti i siti strategici e avviato un'interlocuzione con le aziende, che coscientemente hanno preso atto che era opportuno fermarsi e avviare la cassa integrazione. E' stato così anche al cantiere della Bolognetta spca, dove è stata subito applicata la cig, alla Manelli del collettore e così anche alla Toto Costruzioni a Castelbuono, all’ Italiana costruzioni e alla D’Agostino. Il fermo dovrebbe essere previsto anche per domani".

Rimane adesso per la Fillea Cgil Palermo la necessità di un incontro con il sindaco Roberto Lagalla, per chiedere l’emissione di un’ordinanza per fermare i lavori con le temperature al di sopra dei 35 gradi. "Ci fa piacere - aggiunge Ceraulo - che anche da parte di alcuni consiglieri comunali delle opposizione si stia prendendo coscienza per rafforzare la denuncia che da settimane portiamo avanti, cioè che i cantieri vanno sospesi con quest’emergenza e va attivata la cassa integrazione. Molti sindaci di comuni, tra cui Catania, hanno già emesso specifiche ordinanze sui cantieri presenti in città. A Palermo ancora nessuna ordinanza, se non quella che limita l’attività dei cavalli delle carrozze".

"Abbiamo già mandato al sindaco Lagalla una specifica richiesta per l’emissione di un’ordinanza per fermare i lavori in presenza di alte temperature, simile a quelle emanate durante la pandemia, per il Covid - conclude Ceraulo -. I sindaci hanno la responsabilità della salute pubblica. E dal momento che molte aziende antepongono esigenze di settore e di profitto rispetto alla sicurezza dei lavoratori, oggi abbiamo fatto il giro dei cantieri per evitare che malgrado le temperature afose si esponessero i lavoratori al rischio di malori e infortuni. Un’ordinanza di sospensione dei cantieri come quella emessa a Catania per le giornate di oggi e di domani, darebbe maggiore forza alle nostre rivendicazioni. Non è un braccio di ferro con le imprese ma una questione di salute e sicurezza dei lavoratori. Aspettiamo che il sindaco Lagalla si esprima".