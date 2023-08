Caldo record e aria inquinata dagli incendi: a Palermo +30% di morti tra gli anziani

Elevate temperature - con record storici a luglio - e inquinamento associato agli incendi, secondo il ministero della Salute, potrebbero essere la causa del significativo aumento dei decessi tra gli anziani nelle città del Centro Sud, che hanno toccato il +9% rispetto all'atteso e sono stati in tutto oltre 500. Il mix tra caldo e aria inquinata potrebbe essere stato fatale soprattutto per i soggetti più fragili, con problemi cardiovascolari e respiratori, e Palermo è tra le città dove l'eccesso di mortalità è stato tra i più importanti, +30%.

I dati emergono dai "Risultati dei sistemi di allarme (Hhwws), del Sistema di sorveglianza della mostralità giornaliera (Sismg) e degli accessi in pronto soccorso", rilevati tra il primo luglio al 4 agosto scorso, a cura del ministero della Salute e del Dipartimento di epidemiologia del Lazio. Lo scorso mese di luglio è stato il mese più rovente di sempre, con ondate di calore intense e prolungate, con quasi il 40% dei giorni caratterizzati da un indice moderato-alto di stress da caldo e inevitabili conseguenze sulla salute.

Incrementi nella mortalità sono stati rilevati in particolare a Reggio Calabria (+61%), ma anche a Campobasso (+53%), a Bari (+42%), a Catania (+35%), a Palermo (+30%), a Messina (+20%) e, in misura minore, a Napoli (+10%) "dove, in concomitanza con le condizioni di rischio climatico, si sono registrati incrementi dell'inquinamento atmosferico associato agli incendi che hanno colpito diverse aree", spiega il report sottolineando "un possibile effetto sinergico delle elevate temperature e dell’inquinamento sull’incremento della mortalità totale, cardiovascolare e respiratoria nelle fasce più vulnerabili della popolazione".

Tra le città in cui è attiva la sorveglianza degli accessi in pronto soccorso - si legge nel report - si confermano incrementi nel numero di accessi giornalieri nella popolazione over 65 in concomitanza con i giorni di aumento delle temperature a Venezia, Genova, Bologna, Ancona e Roma. "L'impatto contenuto dell'ondata di calore in diverse città - si sottolinea infine - evidenzia che il potenziamento dell'assistenza sanitaria, gli interventi di adattamento previsti dal Piano nazionale e messi in atto a livello locale, oltre ai comportamenti individuali per ridurre i rischi, sono in grado di proteggere la popolazione riducendo i rischi per la salute".

Fonte: Adnkronos