Troppo caldo, bollino rosso da oggi a Palermo: e si va verso una settimana bollente

Da oggi, domenica 16 luglio, la terza ondata di caldo investe l'Italia da nord a sud, con afa in aumento anche di notte e temperature record e anche a Palermo, secondo il bollettino del ministero della Salute, è giornata da bollino rosso, il massimo livello di allerta.

La prossima settimana potrebbe essere una delle più calde dell'anno, e forse di sempre. La "colpa" è di una bolla d'aria calda che dal nord Africa risale verso il nostro Paese, portando un rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo. Si stima che i termometri arriveranno a superare i 40°C, soprattutto al centro sud e sulle isole, con picchi di 43 gradi a Roma, 45 a Foggia, 48 in alcune zone interne della Sardegna, tra lunedì 17 e soprattutto martedì 18 luglio. Un caldo intenso e diffuso che, secondo gli esperti, si estenderà a buona parte della prossima settimana e che manterrà valori oltre la media anche nelle ore notturne.

Già da oggi 16 luglio i valori termici saliranno così di circa 8°C al di sopra dei valori medi e massimi. La situazione peggiore sarà quella delle zone interne del sud Italia e delle isole maggiori, che andranno oltre i 40°C. Oggi bollino rosso (il massimo livello di allerta) in 16 città, secondo quanto riporta l'ultimo bollettino del ministero della salute che monitora 27 centri urbani: Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Nove sono invece le città da bollino arancione: Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona. Bollino giallo, infine, solo per Napoli e Torino.

Secondo le previsioni meteo, il quadro si complicherà ulteriormente a partire da lunedì 17. Nei primi giorni della prossima settimana l'aria calda continuerà a salire dal Sahara occidentale verso il Mar Mediterraneo, con il risultato che le temperature alla superficie di 850 hPa (circa 1.500 metri di altezza sul livello del mare) arriveranno fino ai +28°C/+30°C al centro-sud e sulle isole maggiori. Tradotto: farà caldo anche in montagna.

Settimana bollente a Palermo

Secondo 3bmeteo.com, quella che inizierà domani sarà una settimana rovente, con massime in continuo aumento. Dai 34 gradi di lunedì si dovrebbe arrivare ai 40 gradi previsti per sabato. Ma a preoccupare sono anche le minime che daranno vita a notti tropicali con temperature che non dovrebbero scendere mai sotto i 27 gradi.