Palermo nella morsa del grande caldo, mercoledì da bollino arancione: attesi 37 gradi

Eccolo qui, è arrivato il grande caldo: incubo per alcuni, desiderio per altri. Nella giornata di domani, mercoledì 19 giugno, a Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi. A tal proposito, la Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido per tutta la giornata di domani: per entrambi i casi l'allerta è arancione.

L'ondata di afa era stata annunciata anche dagli esperti. Come aveva sottolineato Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com, "l’anticiclone africano è pronto ad innescare una nuova e intensa ondata di calore verso l’Italia meridionale che coinvolgerà anche la Sicilia nei prossimi giorni. Il tempo si manterrà sostanzialmente stabile nel corso della settimana, con cielo in prevalenza sereno. Le temperature aumenteranno giorno dopo giorno e si porteranno su valori sempre più elevati, con l’apice del caldo atteso tra giovedì e sabato, quando il clima si farà anche afoso". Non servirà aspettare la sera per un po' di frescura. Di notte infatti le temperature minime non scenderanno sotto i 24/26 gradi.