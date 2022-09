Una domenica bollente, allerta arancione per rischio incendi e bollino giallo per il caldo

La prima domenica di settembre sarà bollente a Palermo. Almeno è quanto previsto dalla Protezione civile regionale che ha emesso il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 4 settembre e per le successive 24 ore.

"Per domani - si legge nella nota - è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 35°C ed un rischio di ondate di calore di livello 1 (colore giallo). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, sulla provincia di Palermo è 'media' la pericolosità prevista, con livello di 'preallerta' (colore arancione)".