Incendi nel Palermitano: roghi a Bonagia e Borgo Nuovo, esplode serbatoio gpl a Misilmeri

Il fatto che sarebbe stata una giornata rovente era stato preannunciato dagli gli esperti meteo. E come se non bastasse si sono aggiunte decine di incendi, con le fiamme alimentate dal grande caldo. Sono numerosi gli interventi eseguiti già dalle prime ore del mattino da vigili del fuoco, Protezione civile e Forestale, impegnati a fronteggiare le fiamme divampate tra la periferia di Palermo, come Bonagia e Borgo Nuovo, e la provincia. A bruciare perlopiù cumuli di rifiuti, cassonetti e sterpaglie. L'intervento in corso più delicato è quello tra Misilmeri e Bonagia dove ha preso fuoco un serbatoio gpl fuori terra. Fortunatamente non si registrano feriti né ulteriori danni.

I due principali incendi registrati in città nella tarda mattina sono quelli di via Castellana, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate non lontano dalla stazione dell'Enel e da alcune abitazioni. A fornire supporto anche alcune pattuglie dei carabinieri e della polizia. Alcuni abitanti del quartiere hanno lasciato le loro abitazioni per precauzione. Chiusa per il fumo la strada che conduce alla discarica di Bellolampo. Anche il quartiere di Bonagia è stato avvolto da una nube di fumo nero che si è alzata da una montagna di rifiuti che ha preso fuoco. La situazione lì, fanno sapere dal Comando provinciale, è ormai sotto controllo.

A rendere più difficile le operazioni di spegnimento, oltre alle alte temperature, anche le difficoltà tecniche che non hanno consentito l'utilizzo di elicotteri. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, sotto il coordinamento della direzione regionale, ha chiesto il supporto delle squadre di altri comandi provinciali in attesa che potessero alzarsi in volo i canadair.

Altri incendi sono stati registrati sulla Palermo-Sciacca, nella zona di San Giuseppe Jato, e lungo l'autostrada Palermo-Catania, all'altezza di Villabate, dove sono andate a fuoco le sterpaglie che costeggiano l'autostrada. "L’autostrada A19dir è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Catania, tra via Giafar e Villabate, per la presenza di un incendio - spiegano dall'Anas - ai margini della sede autostradale. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità". (Articolo in aggiornamento)