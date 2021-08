Ancora allerta caldo a Palermo e provincia, Ferragosto torrido con 36 gradi e rischio incendi

Prosegue, a Palermo e provincia, il massimo livello di rischio per ondate di calore. La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso. Si prevedono temperature percepite fino a 36 gradi (livello 3, colore rosso) sia per la giornata di domani, sabato 14 agosto, sia per domenica 15 agosto. Il rischio di incendi per la giornata di domani nella provincia di Palermo, scende al livello di pericolosità media (“preallerta”, colore arancione).