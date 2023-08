Torna l'allerta caldo, bollino arancione per due giorni a Palermo

Bollino arancione - ovvero allerta di livello 2 - per il caldo domani e dopodomani su Palermo. E' quanto indica l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Oggi le città più calde - sulle 27 monitorate - sono Ancona e Campobasso, contrassegnate dal bollino arancione nell'ultima versione del report. Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara e Roma hanno bollino giallo; le altre sono in verde (allerta zero). Domani previsto più fresco ad Ancona (bollino giallo) e Brescia (verde), mentre si riscalderà Palermo (bollino arancione), oltre a Campobasso che avrà appunto bollino rosso. Giovedì Campobasso resterà quindi rossa; Bari, Bologna e Latina raggiungeranno Palermo in arancione, mentre Rieti passerà dal verde al giallo.

Fonte: Adnkronos