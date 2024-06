L'anticiclone africano Minosse è alle porte: mercoledì a Palermo giornata da bollino arancione

L'anticiclone africano Minosse sta per travolgere l'Italia con temperature record su quasi tutto il Nord, il Centro e il Sud. Domani è previsto bollino giallo (allerta 1) in 11 delle 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Sono Ancora, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Mentre sarà bollino arancione (allerta 2, quindi condizioni meteorologiche che comportano un rischio per la salute della popolazione, in particolare per anziani e bambini) a Perugia e Roma.

Mercoledì la situazione del caldo peggiora. Saranno 10 le città da bollino arancione: Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

A detta degli esperti quella che è appena iniziata sarà una settimana rovente. Come ha sottolineato Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com, "l’anticiclone africano è pronto ad innescare una nuova e intensa ondata di calore verso l’Italia meridionale che coinvolgerà anche la Sicilia nei prossimi giorni. Il tempo si manterrà sostanzialmente stabile nel corso della settimana, con cielo in prevalenza sereno. Le temperature aumenteranno giorno dopo giorno e si porteranno su valori sempre più elevati, con l’apice del caldo atteso tra giovedì e sabato, quando il clima si farà anche afoso".

Di notte infatti le temperature minime non scenderanno sotto i 24/26 gradi. Di giorno il clima si farà infuocato e i valori massimi potranno raggiungere e a tratti superare i 40 gradi sull’entroterra. In particolare a Palermo sono attese massime fino a 34 gradi.