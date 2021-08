Nuova allerta per ondate di calore e incendi, Palermo tra le tre città più calde della Sicilia

Il nuovo bollettino della Protezione civile regionale per le giornate di venerdì 6 agosto e sabato 7 agosto. A Palermo previste temperature fino a 35 gradi e massima allerta per gli incendi

Nuovo bollettino della Protezione civile regionale per annunciare per le giornate di domani, venerdì 6 agosto, e per sabato 7 agosto una nuova ondata di calore sulla Sicilia, con elevato rischio incendi. Palermo, Messina ed Enna le tre province "rosse".

In particolare, Catania, con 36 gradi, sarà la città più calda, mentre a Palermo e Messina i gradi percepiti dalla popolazione, in entrambi i giorni, saranno, rispettivamente, di 35 e 34.

Sul fronte incendi, stato di pericolosità "alto" e livello di "attenzione" per le province di Palermo, Enna e Messina. Resta la stato di pericolosità "media" e il livello di 'preallerta' per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani.