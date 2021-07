Nuova ondata di calore, le temperature continuano a salire: picchi di 37 gradi

Nuova ondata di calore in arrivo in Sicilia. Palermo, Catania e Messina le città più a rischio in Sicilia. La Protezione civile ha diffuso un avviso sul rischio incendi e ondate di calore con cui annuncia un allerta di livello 1 (gialla) per i giorni 27 e 28 luglio.

Dopo il caldo degli ultimi giorni, quindi, le temperature massime percepite continuano a salire e dalla mezzanotte di martedì 27 luglio saliranno fino a toccare punte fra i 35 e i 37 gradi. Deboli i venti che arrivano da Sud.