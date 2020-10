Caldo ad agosto, registrato aumento della mortalità del 10%: picchi a Palermo

L'ondata di calore ad agosto ha causato nel Centro-Sud Italia un aumento della mortalità del 10%. Mentre nelle città del Nord "è stata in linea o inferiore ai valori di riferimento, nonostante le elevate temperature osservate anche in queste città". Lo stabiliscono i risultati dei Sistemi di allarme (Hhwws), del Sistema sorveglianza della mortalità giornaliera (Sismg) e degli accessi in pronto soccorso riferiti al periodo 1-30 agosto 2020, pubblicati dal ministero della Salute.

"Nelle città del Centro-sud l'incremento osservato è stato a Firenze, +33%, a Roma +11%, a Bari +26%, a Reggio Calabria +34%, a Palermo +30%, a Catania +26% attribuibile ad un eccesso di mortalità. A Roma ad esempio l'eccesso di mortalità si osserva in concomitanza con le due ondate di calore di inizio e metà mese, per poi tornare a valori in linea l'atteso - prosegue il report -. Tra le città del Sud, anche dove i valori delle temperature hanno raggiunto valori meno estremi, associati a condizioni di rischio di livello 1, sono stati registrati comunque incrementi della mortalità nella seconda metà mese di agosto. A Palermo, si osserva una mortalità superiore all'atteso per gran parte del mese, che sembra non sempre riconducibile alle temperature osservate".

In conclusione, "nel mese di agosto è stato osservato un incremento delle temperature soprattutto nella seconda decade del mese associate a condizioni di rischio in diverse città, e con un impatto sulla mortalità che ha riguardato soprattutto le città del Centro e del Sud dell'Italia, mentre non è stato osservato un incremento della mortalità nelle città del nord con elevata mortalità associata all'epidemia di Covid-19".

fonte Adnkronos