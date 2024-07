Stress termico, Cgil Cisl e Uil: "Associazioni datoriali assenti, la vita dei lavoratori non può essere messa a rischio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rammarico e rabbia per Cgil, Cisl e Uil Sicilia che non sono più disposte a tollerare l’assenza delle organizzazioni datoriali quando si parla della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Anche oggi, infatti, nessuno si è presentato al confronto voluto dall’assessorato regionale al Lavoro e la stesura dell’accordo sullo stress termico, che prevede misure per tutelare i lavoratori nelle ore più calde, si fa quindi più lontana.

"Da un anno lavoriamo per l’approvazione di questo testo - affermano i rispettivi segretari Alfio Mannino e Francesco Lucchesi, Sebastiano Cappuccio e Rosanna Laplaca, insieme a Luisella Lionti e Ignazio Baudo -. Siamo già in estate e le temperature hanno raggiunto livelli alti, non possiamo mettere a rischio la vita dei lavoratori. Per questo chiediamo al governo regionale di intervenire subito e di mettere in atto le procedure per la sottoscrizione del protocollo entro la prossima settimana. Questa assenza è inaccettabile così come la mancanza di proposte per superare le criticità riscontrate dalle aziende. E’ necessario un confronto, serve superare questo ostacolo, un intervento regolatore non è più rinviabile. Non vogliamo più morti sul lavoro". I sindacati non intendono fare un passo indietro e sono pronti alla mobilitazione in assenza di risposte immediate e concrete.