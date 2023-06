Commozione, abbracci e gol allo Sporting Village in occasione del Memorial Melvin Bitrayya

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tra commozione, abbracci e gol, si è svolta ieri, presso il Centro Sportivo Sporting Village Tommaso Natale di viale Aiace 110 a Palermo, la 9a edizione del “Memorial Melvin Bitrayya Fair play” di calcio evento intitolato al giovane universitario venuto a mancare nel 2014 in seguito ad un incidente avvenuto al Poligono del Tiro a segno nazionale di via Nave a Palermo. Melvin è stato ricordato con un evento sportivo al quale hanno partecipato i genitori e la sorella che hanno ricevuto l’affettuoso abbraccio di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo nei pochi anni che il destino gli ha riservato. Melvin, che era nato a Palermo ed era cittadino italiano, così come suo padre, Rayendra, originario delle isole Mauritius, per il suo carattere docile e sempre disponibile era amato da tutti. E anche negli studi stava ottenendo eccellenti risultati. Tanto che, al termine del suo percorso universitario, già giunto al terzo anno, avrebbe iniziato il praticantato come avvocato. Ma tutti i sogni e le speranze di Melvin svanirono in un attimo quel maledetto sabato pomeriggio del 1 marzo quando la sua vita fu spezzata da un colpo partito accidentalmente. Per la cronaca, la finale che ha assegnato la 9a edizione del “Memorial Melvin Bitrayya Fair play” è stata vinta dalla “Karol Strutture Sanitarie” che ha superato la formazione femminile del “Calcio Palermo” con il risultato di 3 a 1. (nella foto, le due squadre al completo con il padre di Melvin, Rayendra, il primo a sinistra)