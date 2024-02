Piovono calcinacci dal balcone di un palazzo di via dei Cantieri, distrutti i tavolini di un bar

Piovono calcinacci. E solo per miracolo non si è sfiorata una tragedia. E' successo all'altezza del civico 102 di via dei Cantieri dove dal balcone di un palazzo si sono staccati pezzi di cemento finiti sui tavolini di un bar sulla strada. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.

A raccontare la scena a PalermoToday è uno dei residenti. "Uno dei tavoli è stato spaccato a metà - dice - e per fortuna non c'erano clienti seduti, perché altrimenti ci sarebbe scappato il morto. Meno male che non è successo nulla di più grave".